Madonna trafiła na OIOM. Rodzina była gotowa na najgorsze

Z kolei w rozmowie z Daily Mail bliski znajomy gwiazdy wyznał, że jej rodzina "była gotowa na najgorsze": - Przez ostatnie dni nikt nie wiedział, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja. Jej rodzina była przygotowana na najgorsze. Wszyscy trzymali to w tajemnicy od soboty. Bliscy obawiali się, że naprawdę mogą ją stracić, bo na to coraz wyraźniej wskazywała sytuacja. Rodzina zjednoczyła się w obliczu tego wydarzenia. To jej dało do myślenia. Nie prowadzi zdrowego trybu życia jak na swój wiek, a w ostatnich miesiącach sytuacja jeszcze się pogorszyła. Wydaje jej się, że wciąż jest młoda i niezniszczalna. Wszystko, z trasą włącznie, poszło teraz w odstawkę. Nikt w jej obecności nawet nie wspomina o pracy. Ona jednak będzie stawiać na karierę i sławę ponad wszystko.