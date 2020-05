Wynik testu jest pozytywny. Szokujące słowa gwiazdy

Madonna oznajmiła, że poddała się testowi na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Wynik okazał się pozytywny. Oznacza, że piosenkarka chorowała, bądź jest chora na COVID-19. Albo, co gorsze, choroba dopiero się u niej rozwija.

Problem w tym, że 61-letnia gwiazda jest w błędzie. Nie chodzi nawet o to, że w powietrzu może być koronawirus, a nie COVID-19, który jest chorobą przez niego wywoływaną.

Amerykańska agencja federalna Centers for Disease Control and Prevention stwierdziła, że nie jest do końca pewne, czy wytworzone przeciwciała zapewniają ochronę przed ponownym zakażeniem koronawirusem.