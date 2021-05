Madonna na nowych zdjęciach. Uwagę zwraca niezwykle młoda twarz 62-latki

Madonna od wielu lat jest uznawana za królową popu. Mówi się, że przez prawie 40 lat pracy jako piosenkarka sprzedała nawet 300 mln płyt. Jej koncerty przyniosły 1,5 mld dol. wpływów. Wylansowała całą masę przebojów jak "Like a Virgin", "Vogue", "Frozen" czy "Music". Nagrała wiele świetnych płyt ("Erotica", "Bedtime Stories", "Ray of Light"). I choć dziś, jak zresztą prawie wszyscy artyści jej pokroju, nie sprzedaje już takiej liczby płyt jak kiedyś, to jednak wciąż cieszy się wielką popularnością na świecie, co przekłada się na tłumy podczas występów.