Maffashion pokazała dom marzeń? To wnętrze robi wrażenie

W życiu modowej blogerki wyraźnie nastał czas rewolucyjnych zmian. Na początku września Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański zostali rodzicami, niedawno okazało się też, że planują przeprowadzkę. Świeżo upieczona mama jakiś czas temu pochwaliła się na swoim Insta Stories zdjęciami nowej nieruchomości. Dom jest w stanie surowym, ale w najbliższych miesiącach ma zmienić się w wymarzone gniazdko dla powiększonej niedawno rodziny. Kuczyńska zdradziła, że ekipę do wykończenia wnętrz już ma, ale zwróciła się do fanów z prośbą o namiary do godnych polecenia sklepów z wyposażeniem wnętrz.