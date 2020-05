Maffashion w krótkiej sukience. Wyeksponowała długie nogi

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, sławę zdobyła już dobrych kilka lat temu. Razem z Jessicą Mercedes podbijały polską blogosferę modową, kiedy ta dopiero raczkowała. Obie kobiety od początku przyciągały dużą uwagę i po latach niewiele się w tej kwestii zmieniło. Kuczyńska, podobnie jak jej koleżanki z branży, szybko przeniosła się również na inne platformy, by docierać do jak największego grona obserwatorów. Wiadomo - sam blog nie zapewniłby jej takiej widowni, jak na przykład Instagram.

Maffashion bardzo chętnie korzysta z dobrodziejstw internetowej sławy. Nie dość, że jest to jej praca, to jeszcze sprawia jej to dużą przyjemność. Blogerka lubi chwalić się na Instagramie zdjęciami, na których mocno uwidocznione są jej atuty. Na jednym z ostatnich wrzuconych przez nią do sieci zdjęć uwagę przykuwają jej długie, zgrabne nogi. Oczywiście krój sukienki, którą Maffashion ma na sobie tylko to podkreśla.