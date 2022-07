Maffashion wydała stanowcze oświadczenie. "Na litość!"

Z biegiem czasu zaczęli co nieco opowiadać o swoim związku. Zaprosili nawet do domu kamery, by pokazać, jak zbudowali wspólny azyl. Mimo wszystko wokół ich relacji nie brakowało kontrowersji. Kolorowa prasa raz po raz pisała o tym, że ich związek jest burzliwy. W końcu pojawiły się doniesienia nawet nie tyle o kryzysie, co o rozstaniu pary. Tym razem się potwierdziły - Kuczyńska i Fabijański przekazali to w oświadczeniu na Instagramie.