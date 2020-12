Maffashion złożyła świąteczne życzenia. Piękne słowa

To właśnie w tym wyjątkowym okresie wracają najpiękniejsze rodzinne opowieści i najzabawniejsze anegdoty. Do łask wracają też rodzinne albumy i często śmieszne zdjęcia z przeszłości. W tym czasie na podróż w czasie decydują się także celebryci. Co więcej, zabierają w nią swoich fanów i pokazują zdjęcia z dzieciństwa. Wśród nich jest Maffashion.