Magda Bereda w bikini. Co za nogi

Magda Bereda przez bardzo długi czas znana była tylko niewielkiemu gronu. Odbiorcami jej twórczości była przeważnie młodzież, lecz trzeba przyznać, że dziewczyna ma świetny głos, który zasługuje na uwagę. Młoda piosenkarka działała więc prężnie w sieci, co i rusz publikując nowe nagrania. Bereda często coverowała znane utwory, a zdarzało się, że tworzyła własne, do których tekst układała z komentarzy pod jej postami w mediach społecznościowych.

Magda Bereda wykroczyła jednak poza świat Internetu. Przyjmując zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami" stała się mocno rozpoznawalna. I choć nie zbierała wysokich not i komplementów od jury, w programie utrzymała się naprawdę długo. Miała duże wsparcie fanów, którzy co odcinek wysyłali na nią sms-y. I choć ta przygoda nie zakończyła się wygraną, Bereda dobrze wspomina ten czas i relacje jakie wówczas zawiązała.