Magda Dziun już tak nie wygląda. Polka wyszła za muzyka Guns N' Roses

Ostatecznie swoje serce oddała amerykańskiemu perkusiście kubańskiego pochodzenia. Ferrer na przełomie lat 80. i 90. był członkiem nowojorskiej kapeli The Beautiful, później grał w kilku innych zespołach. W 2006 r. podczas europejskiego tourne Guns N’ Roses zastąpił ówczesnego perkusistę, który wrócił do USA opiekować się żoną i nowo narodzonym dzieckiem. Ferrer miał go zastępować przez 2 tygodnie, ale pod koniec 2006 r. przejął po nim pałeczkę na dobre.