Magda Gessler ma zakaz wstępu do restauracji Piotra Adamczyka. Wciąż żywią do siebie urazę

Magda Gessler wciąż nie pogodziła się z Piotrem Adamczykiem. Choć ich związek zakończył się kilkanaście lat temu, aktor wciąż czuje żal do byłej partnerki. Efekt? Nie wpuszcza jej do swojej restauracji.

Magda Gessler ma ostatnio sporo powodów do świętowania. Przede wszystkim prowadzony przez nią program "Kuchenne rewolucje" obchodzi okrągły, 10. jubileusz. Oprócz tego, jej wszystkie restauracje to prawdziwa żyła złota. Klientów nie brakuje, a co za tym idzie - również ogromnych zysków. Nic więc dziwnego, że dla wielu restauratorów jest wzorem do naśladowania i każdy zabiega o to, by ekspertka choć raz odwiedziła ich progi.