Magda Gessler o branży gastronomicznej w Polsce: "Lokale giną jak muchy po spreju"

- Wszystko jest niestety dostosowane do warunków, jakie mamy. Wyższe ceny są odpowiedzią na to, co zafundował nam rząd. To jest nie nasza, przedsiębiorców, restauratorów decyzja, tylko próba dostosowania się do zmieniających warunków na rynku określonych przez państwo - podkreśliła Gessler. - Przecież trzeba z czegoś opłacać prąd, personel i inne rachunki [...] - tłumaczyła w rozmowie z Grzegorzem Dobkiem.