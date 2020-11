Magda Gessler o swojej mamie: "Przez rok mogła mnie widzieć tylko za szybą"

- Ona pojawiła się w moim sercu, w mojej koncepcji życia, natomiast ja jeszcze jej nie przytuliłam, ponieważ Lara ją bardzo chroni. Widziałyśmy się przed klatką schodową na spacerze. Tak jak wzruszyłam się, kiedy urodziły się moje dzieci, to moje wzruszenie, kiedy zobaczyłam Nenę, było jakieś nieskończone. Dlatego, że to jakaś kontynuacja, z mojej córeczki wyszła druga córeczka i to jest tak wzruszające, że kompletnie mnie zamurowało i zmieniłam stosunek do całej istoty życia - wyznała Gessler.