Magda Gessler oferuje catering na Wielkanoc. Ceny mogą zwalić z nóg

Pomimo pandemii koronawirusa Magda Gessler stara się zapewnić Polakom dobro, które ma w swojej kulinarnej ofercie. Restauracje gwiazdy są obecnie zamknięte, ale miłośnicy jej kuchni nie muszą się niepokoić. Muszą za to przygotować się na wydatki nieco większe, niż te, do których przyzwyczaiły ich inne sklepy.

Co prawda na co dzień Gessler nie oferuje dań na wynos, ale zawsze w okresie świąt proponuje specjalnie przygotowany catering. Nawet w dobie koronawirusa Polacy mogą zamówić pyszne i drogie wędliny i kiełbasy od najpopularniejszej restauratorki w kraju.

- Drodzy Goście, nie możemy dla was gotować, karmić was i gościć w naszej restauracji, co nas bardzo smuci. Życie nie lubi próżni, dlatego specjalnie dla was uruchamiamy wędzarnię U Fukiera! Tego jeszcze nie było! Nasze własne wyroby, najlepszej jakości mięso, wyjątkowe receptury Magdy Gessler i Szefa Kuchni Patryka Burnickiego, przygotowane z miłością, niezwykłą starannością i sterylnością. Całkowicie naturalne, bez ulepszaczy smaku. Rozkoszujcie się niezwykłym smakiem domowych wyrobów. Już przyjmujemy zamówienia na wielkanocne święta - czytamy na Facebooku.