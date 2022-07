Magda Gessler planuje drugie wesele z tym samym mężczyzną. Nie będzie na bogato

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski poznali się na początku lat 80-tych. To była intensywna przygoda, która skończyła się wraz z jej wyjazdem na studia do Hiszpanii i jego emigracją do Kanady. Układali sobie życie po swojemu. Oboje mają dwoje dzieci z poprzednich związków. Ponownie spotkali się dopiero po 20 latach w Krakowie, w restauracji Gessler. Kozerawski chwycił ją wtedy mocno i wyszeptał stanowczo do ucha: "Drugi raz mi już nie uciekniesz". Krótko po tym zorganizowali swoje wesele mimo, że nie wzięli ślubu. Nie przeszkadza im to mówić o sobie nawzajem: "mój mąż, moja żona".