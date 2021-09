Straszne wideo Magdy Gessler. Fani z niepokojem apelują

Od tamtej pory gorąca lawa trawi należącą do Wysp Kanaryjskich La Palmę, niszcząc wszystko, co stanie jej na drodze. Choć na szczęście nikt nie został ranny ani nie stracił życia w wyniku eksplozji i jej skutków, magma sukcesywnie niszczy domostwa, infrastrukturę oraz florę i faunę wyspy. W mediach społecznościowych nie brakuje przerażających nagrań mieszkańców, na których widać, jak wulkaniczna lawa wdziera się do ich posiadłości.