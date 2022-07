Magda Gessler spełniła swoje marzenie. Wystąpiła u boku amerykańskiej sławy

To nie pierwsza taka filmowa przygoda Gessler. Dawniej razem z Beatą Kozidrak wystąpiły w klipie promocyjnym serialu Netfliksa "Orange is the new black". Wkrótce restauratorka doczeka się produkcji o sobie samej na podstawie barwnej autobiografii "Magda". Wciąż nie wiadomo, kto miałby się wcielić w Magdę Gessler.