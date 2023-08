Magda Gessler w domowym wydaniu. Pokazała się bez słynnych loków

Magda Gessler zdążyła przyzwyczaić fanów do swojego charakterystycznego wizerunku. Od czasu do czasu jednak pokazuje im, jak wygląda prywatnie, a nie jako "groźna Gessler z telewizji". Pod naturalnym zdjęciem nie brakowało komplementów.

