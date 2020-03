Magda Gessler właśnie zrozumiała zagrożenie. "Koszmar"

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie i ci, którzy do tej pory sądzili, że jest niegroźnym wydarzeniem, nareszcie zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.

Ważne, by jak najwięcej osób wiedziało o powadze sytuacji i zachowało niezbędne środki ostrożności. Wydaje się, że do tego grona dołączyła właśnie Magda Gessler. Znana restauratorka i osobowość telewizyjna często podróżuje i teraz, gdy prezydent Donald Trump zawiesił podróże z Europy do USA, dotarło do niej, że wirus to nie przelewki.