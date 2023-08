Magda Gessler wypoczywa w Kanadzie. Pokazała, jak pływa w jeziorze

Lato to okres, kiedy stacje telewizyjne mają przerwy w ramówkach, a co za tym idzie, przerwy w zdjęciach do nowych sezonów flagowych formatów. Właśnie wtedy gwiazdy programów rozrywkowych najczęściej mogą znaleźć chwilę na dłuższy wypoczynek. Magda Gessler, która w TVN jest gwiazdą "Kuchennych rewolucji" i "Master Chefa", nie jest wyjątkiem.