Magda Gessler z kolejnym selfie. Fani zaniepokojeni jej wyglądem

Media społecznościowe to kolejny żywioł Magdy Gessler. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym, niewątpliwie dając im wielokrotnie powód do uśmiechu. Jakiś czas temu gwiazda kulinarnych programów relacjonowała na Instagramie to, co dzieje się na planie "Masterchef". Najwięcej komentarzy wzbudzają jednak selfie gwiazdy, które ta wrzuca do sieci ochoczo, niezależnie od tego, jak na nich wypadła.