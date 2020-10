Magda Gessler zaangażowana politycznie. Murem za protestującymi

Magda Gessler już kiedyś pisała o tym, że wspiera protestujące kobiety. Walka o podstawowe prawa okazała się być dla niej niezwykle ważna: "To Trudny czas. To ten czas. To nasz czas. Jestem z Wami! Zawsze walczyliśmy o wolność... Zatoczyliśmy koło. To zły sen." - pisała wówczas restauratorka.