Magda Gessler zachwycona Dudą: "Mój mistrz... zjawisko!"

Pokonał Siergieja Karjakina 1,5-0,5 w finale odbywającego się w Soczi Pucharu Świata. Dokonał tego jako pierwszy zawodnik z naszego kraju. 23-latek z Wieliczki rozegrał fenomenalny turniej. W drodze do finału pokonał mistrza świata, Norwega Magnusa Carlsena. Duda wywalczył kwalifikację do Turnieju Kandydatów do tytułu mistrza świata (ośmiu arcymistrzów walczyć będzie o prawo gry z aktualnym czempionem).