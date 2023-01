Magda Lamparska niedawno znów została mamą. Mówi o trudach macierzyństwa: "Brakuje mi czasu"

- Paradoksalnie drugie dziecko jest łatwiej ogarnąć pod względem logistyki. Każde macierzyństwo daje mi ogromny zastrzyk siły i kreatywności. Naprawdę dobrze śpię! Wiadomo, że karmię. Ale nie jestem tym zaskoczona. Różnica polega na tym, że byłam tym totalnie zaskoczona i rozbita, a teraz wiem, co będzie, jak jest, i że to minie. I doceniam te chwile, że bardzo intensywnie pracuję, ale też karmię moją córkę i chcę jej dać od siebie to, co najlepsze. Myślę też, że nie ja pierwsza łączę pracę z macierzyństwem, nie uważam, że to jest coś zupełnie wyjątkowego - przyznała Magda Lamparska.