Magda Lamparska pokazała pokój synka. Jest minimalistyczny

Niedziela to czas zarezerwowany dla rodziny, także w przypadku Magdaleny Lamparskiej. Aktorka znana z m.in. z serialu "39 i pół" zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pokazuje, jak spędza czas z prawie 3-letnim synkiem. Jak się okazuje, wspólne czytanie książek to najlepszy pomysł na leniwe poranki. Uwagę przyciąga jednak nie tylko lektura, która wywołała wśród fanów aktorki wiele komentarzy, ale i wystrój pokoju małego Tymoteusza. Po raz kolejny widać, że Magdalena Lamparska nie lubi przepychu ani w stylizacjach, ani we wnętrzach.