Magda Mołek pozuje w bieliźnie. Fani zachwycają się jej urodą i figurą

"Mam 46 lat i wiem, co lubię w sobie najbardziej. Moją, zdobywaną latami, odwagę, by spełniać własne potrzeby zamiast cudzych oczekiwań" - napisała Magda Mołek na Instagramie. - "Dzisiaj, będąc dojrzałą kobietą pełnię wiele różnych ról, ale nie zapominam już o sobie, o tym że to ja jestem ważna. Szanuję innych, ale przede wszystkim szanuję siebie, więc dbam o własne granice. Z tej postawy bierze się cała moja Moc" - dodała na koniec.