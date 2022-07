Magda Mołek w stroju kąpielowym. Esencja kobiecości i naturalności

I właśnie to wydaje się być kluczem do sukcesu. To właśnie za naturalność i szczerość w tym, jaka jest, Magdę Mołek kochają fani. Dowody na to można znaleźć chociażby w komentarzach pod jej ostatnim zdjęciem, na którym 46-letnia dziennikarka pokazała się na plaży, bez makijażu, w skromnym bikini.