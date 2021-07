Magda Mołek w bikini grzmi na "cnoty niewieście". Nie da się "zagonić do kąta"

Nie milkną echa po słowach doktora Pawła Skrzydlewskiego, doradcy ministra edukacji Przemysława Czarnka. Skrzydlewski uznał, że szkoły w Polsce powinny zająć się "ugruntowaniem dziewcząt do cnót niewieścich". Politycy PiS podkreślają, że to zdanie wyrwane z kontekstu. Dla przeciwników rządu była to jednak woda na młyn i powód do ostrej reakcji.