Magda Narożna chwali się nową fryzurą. "To szaleństwo"

Takie metamorfozy kocham najbardziej! To szaleństwo i maksymalny profesjonalizm (...) Od 2 lat ten salon nie jest miejscem, do którego chodzę tylko dlatego, że po prostu są najlepsi! Jest miejscem, gdzie poznałam wartościowych ludzi, którzy tworzą z pasją, pełnym zaangażowaniem i miłością do swojej pracy. Dziewczyny! Dziękuję, że zawsze mogę na Was liczyć! (...) - napisała Narożna.