Magda Narożna ze stanikiem na wierzchu na... komunii świętej swojej córki

Magda Narożna to wokalistka bardzo popularnego zespołu disco polo. Krótkie tlenione włosy, mocny makijaż, kiczowate stroje - tu wszystko jest bardzo w stylu, jaki preprezentują jej nagrania.

Świętowała bardzo ważną uroczystość. Jej córka przystąpiła do sakramentu pierwszej komunii. Jak każda mama przeżyła ten dzień w szczęściu i wzruszeniu. Pochwaliła się fotografią z pociechą na Instagramie.

Piosenkarka miała na sobie kobiecy garnitur w kolorze kości słoniowej i jedwabną bluzkę pod marynarką. Niestety znad topu wystawały ozdobne paski. To fragment modnego biustonosza, którego ozdobę stanowią właśnie takie tasiemki. Problem w tym, że to nie jest strój odpowiedni do jakiejkolwiek świątyni.