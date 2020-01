Magda Pyznar wraca do tańca. "Jak Ty się ruszasz!"

Przymykając oko na jej wybryki w programie "Warsaw Shore", Magda Pyznar kojarzy się z szerokim uśmiechem na twarzy i postawą body positive. Celebrytka w końcu jednak zacznie nam kojarzyć się z tym, z czym już od dawna chciała być kojarzona. Pyznar wróciła do tańca.

Magda Pyznar dała nam się poznać jako pewna siebie, zabawowa, niemająca granic uczestniczka "Warsaw Shore". Mimo wszelkich wybryków zdobyła sporą symaptię wśród widzów. Docenili ją głównie za szczerość i dystans do siebie. Jednak po Magdzie z programu nie ma już śladu - Pyznar zmieniła się diametralnie. Dziś jest spokojną mamą kilkumiesięcznej Zuzi, lecz nawet przy napiętym grafiku znalazła czas na to, by powrócić do pasji.