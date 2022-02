Magda Stępień obwinia Dzikiego Trenera za "zablokowanie" zbiórki. Nie przeczytała regulaminu?

"W celu poprawienia bezpieczeństwa wprowadziliśmy automatyczne blokady wypłat środków. Jeśli Twoja zrzutka przekroczy 20 000 PLN to najpierw będziemy musieli ją zweryfikować, zanim ponownie uzyskasz dostęp do wypłat z tej zbiórki. Tyczy się to przede wszystkim zrzutek charytatywnych" - czytamy w regulaminie.