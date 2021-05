Magda z "Big Brothera" narzeka na swoje mieszkanie: "Ono w ogóle nie jest w moim stylu"

Co więc przeszkadza gwieździe w jej warszawskim apartamencie? "To mieszkanie ma 15 lat, bo ono było kupione dla mnie jak szłam na studia. Miałam iść w Warszawie na studia, w końcu pojechałam do Anglii. Też tam mieszkał lokator. Także to mieszkanie jest urządzone bardzo staromodnie, pod tego lokatora. Ja mam tylko taką małą cząstkę, którą zrobiłam. Różowy mój kącik. Różową kanapę, ale tak naprawdę ono w ogóle nie jest w moim stylu" - stwierdziła Magda Wójcik.