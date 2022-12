Magdalena Boczarska o synku. Mówi o trudach macierzyństwa. "To najtrudniejsze wyzwanie, jakie postawiło przede mną życie"

Magdalena Boczarska w połowie grudnia świętowała 5. urodziny swojego ukochanego synka Henia. W rozmowie z WP gwiazda filmu "Heaven In Hell" opowiedziała, jak macierzyństwo zmieniło jej życie. - To jest najtrudniejsze wyzwanie, jakie życie przede mną postawiło. To jest nieustanna lekcja wybaczania też sobie własnych niedoskonałości i wielka lekcja o sobie samej. Już nie mówiąc o tonie miłości, jaką też dostaję, tonie frustracji i wkurzenia się na samą siebie, zmęczenie. No ale nie wyobrażam sobie, gdybym była bez mojego dziecka - powiedziała nam Boczarska. Aktorka zdradziła też, jak godzi intensywną pracę na planie wraz z byciem mamą i czy zabiera Henia na plan. Zobaczcie nasz materiał wideo.

Rozwiń