Magdalena Lamparska odpoczywa w hamaku. Odsłoniła zgrabne nogi

Choć dla wielu z nas powrót do pracy po wolnym weekendzie bywa trudny, Magdalena Lamparska, z racji urlopu, nie ma takiego problemu. Aktorka znana m.in. z serialu "39 i pół" przyznała się do beztroskiego lenistwa w poniedziałkowy poranek. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, jak wypoczywa w hamaku i zdradziła, co zrobiła z przerywającym jej te błogie chwile budzikiem.