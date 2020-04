Magdalena Lamparska wspomina ślub we Włoszech. "Był spełnieniem naszych marzeń"

Magdalena Lamparska znana jest m.in. z serialu "39 i pół" oraz jego kontynuacji "39 i pół tygodnia", w którym wcieliła się w rolę Marty. Potem przypomniała o sobie występem w komedii romantycznej "Porady na zdrady" i ekranizacji powieści erotycznej Blanki Lipińskiej "365 dni". I choć ma wszystko, co pozwoliłoby jej stać się typową celebrytką, ona unika spacerów po czerwonym dywanie i lansowania się na okładkach kolorowych pism. Zamiast blasku fleszy, wybiera czas spędzony z rodziną.

Magdalena Lamparska niczym lwica chroni swojego życia prywatnego. Pokazuje w sieci tylko tyle, ile chce. Nikt nie jest w stanie namówić ją na rodzinną sesję do kobiecego magazynu czy wywiad o miłości do męża. Aktorka stawia wyraźną granicę.

"Rok 2017 i Rok 2019. Nasz Rzymski Ślub był spełnieniem Naszych marzeń. Nie możemy doczekać się, kiedy znowu wrócimy do przepięknej, słonecznej Italii. Tęsknię za tobą Italio!" - napisała.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo "dziękuję", nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.