Magdalena Mielcarz ma 44 lata. Czas się dla niej zatrzymał

Jej przygoda z show-biznesem zaczęła się od pamiętnej roli w "Quo vadis", gdzie grała Ligię Kalinę. Ponieważ film Jerzego Kawalerowicza okazał się absolutnym hitem, była to idealna trampolina do kariery dla młodziutkiej wówczas Magdy Mielcarz. W kolejnych latach celebrytka prowadziła także program "Top Model", a potem "The Voice od Poland".