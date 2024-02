Magdalena Mielcarz na starych zdjęciach jest nie do poznania! Pamiętacie, jak wyglądała na początku kariery?

Magda Mielcarz. Jak kiedyś wyglądała?

Rok 2003 to dla Mielcarz czas przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Nowego Jorku, jednego z najbardziej znanych miast Ameryki. Tam ukończyła szkołę aktorską Maggie Flaningan Studio. Po ślubie z amerykańskim prawnikiem Adrianem Ashkenazy w 2007 roku, z którym ma dwie córki - Mayę (urodzoną w 2009 roku) i Indirę (urodzoną w 2013 roku) - postanowiła zamienić Nowy Jork na Los Angeles i skupić się na swojej karierze muzycznej oraz życiu rodzinnym.