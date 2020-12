Ma 42-lata. Na jej twarzy nie znajdziesz ani jednej zmarszczki

Magdalena Mielcarz karierę modelki ma już dawno za sobą, ale wciąż zachwyca nieprzemijającą urodą. Dawna gwiazda wybiegów od wielu lat mieszka z rodziną (mężem i dwiema córkami) w Los Angeles, gdzie oddaje się swojej wielkiej życiowej pasji. Dawna modelka i aktorka postanowiła kilka lat temu urzeczywistnić swoje marzenia o muzycznej karierze. Do śpiewania wróciła po wielu latach, bo jako dziecko należała do harcerskiego zespołu "Gawęda". Dziś, pod pseudonimem Lvma Black, Magda Mielcarz tworzy własną muzykę i to w zaciszu domowego studia.