Magdalena Mielcarz zasłynęła rolą w "Quo Vadis". Do dzisiaj zachwyca urodą

Magdalena Mielcarz na co dzień prowadzi profil na Instagramie, na którym dzieli się nowinkami dotyczącymi muzycznej kariery i okazjonalnie zdradza, co słychać w jej życiu prywatnym. W ostatnich tygodniach obserwatorzy celebrytki mogli podziwiać zdjęcia i nagrania z jej podróży do Japonii. Wygląda na to, że Mielcarz wciąż przebywa w "Kraju kwitnącej wiśni". Zaledwie kilka dni temu podzieliła się bowiem nagraniem wykonanym w Tokio.