Magdalena Mołek grzmi. "Połowa z nas nie chodzi na wybory"

"Wczoraj w Łodzi na @igrzyskawolnosci królowało hasło Punkt Zwrotny. A zostały raptem 4 tygodnie do najważniejszych wyborów po ’89 i kobiety nie czują, że dla nas 15. października to ten punkt zwrotny właśnie. Będę Wam przypominać o tym. Wkrótce tutaj i na moim YouTubie treści o tym, jak głosować, dlaczego to ważne, jak szukać kandydatek/tów. Bo tu chodzi o to, że nawet jeśli stoimy na przystanku, a przyjeżdża autobus, który nie zawiezie nas bezpośrednio do celu, to i tak warto do takiego wsiąść i podjechać choćby kilka przystanków, po to, by być bliżej".