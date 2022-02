Magdalena Narożna szczerze o partnerze. Planują kolejne dziecko

Magdalena Narożna to wokalistka zespołu disco polo Piękni i Młodzi. Kiedyś występowała w nim z byłym mężem. Dziś Magdalena i Dawid nie tylko nie są już małżeństwem ani nie pracują razem, ale też nie pałają do siebie zupełnie żadnymi pozytywnymi uczuciami. Wszystko za sprawą skandalu, do którego doszło w noc sylwestrową dwa lata temu. Wówczas pomiędzy partnerką Dawida i partnerem Magdy doszło do bójki. Do dziś relacje byłych małżonków są napięte, choć dzielą się opieką nad córką Gabrysią.