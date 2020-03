WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Magdalena Narożna: "Szczerze się zakochałam!" Magdalena Narożna od kilku lat uchodzi za królową disco polo. Chwytliwe kawałki przyjęły się nie tylko w wytwórniach radiowych, ale także... Rozwiń Cześć mam Proszę bardzo szarugę do … Rozwiń Transkrypcja: Cześć mam Proszę bardzo szarugę do okna Wiosenne kwiaty Budowa Play mam taką pracę I pachnący Zdarza ci się Co tam jest Przed koncertami w gardle Malują mejkapu Gotowana Ciężko jest Musisz do tego żebyśmy żeby nie śpiewa Niewiara Specjalnie dla ciebie postaram się to zrobić Tobą być byś tulił mnie w ramionach Bym była tylko twoja pragnieniem mym na zawsze jesteś ty W sercu poczuć ogień zastanowić mam by zawsze z tobą Pięknie ten poruszal Każdy zna disco polo Ale jak przyjdzie co do czego to nikt nie słucha Dopóki nie jesteśmy jakimś weselu i tak Kiedy każdego Na parkiet spotkałeś się kiedyś z takim Sądem że disco polo to obciach i tak dalej walczyła świętych takimi stereotyp Słuchaj nowy to był taki Tak naprawdę jak zaczynałam chociaż już wtedy Był taki przełom boon grupa Łódź Z przebojem Ona tańczy dla mnie Jakby bardzo bardzo zmieniła Ten świat i te poglądy Na temat muzyki disco Bo pojawił się ten utwór w największych stacjach telewizyjnych radio Gdzieś tam Nagle okazało się że no tak muzyka disco jest fajna jest jednak jednak tak wszyscy słuchają Nie zapomnę Nigdy swojego pierwszego koncertu takiego dużego Gdy pierwszy raz usłyszałam jak ludzie śpiewali niewiarę to płotów Warszawa To mnie najbardziej zaskoczyła Jestem w stolicy Polski Gdzie jakby Większość ma opinię że tutaj wiadomo Gwiazdy mieszkają Ważniak prezesi tutaj na pewno nikt nie słucha muzyki disco tak Blisko ciebie słucha tylko gdzieś tam na wsiach i w mniejszych miejscowościach a okazało się że Warszawa Chyba ze mną utwór od A do Z Ja po prostu się rozłączyłam podczas podczas śpiewania tego utworu bo to było najpiękniejsze Kina najpiękniejszy moment i ja nie wspominam Festiwale to jest coś pięknego również Gdzie widzisz 50000 ludzi No to robi wrażenie ogromne ale mi zawsze w pamięci Jednak Ten konserwaci tutaj w Warszawie pierwszy gdzie usłyszałam pierwszy raz nie Pogoda Międzyrzecz najpiękniejszego i pokazało mi że jedna Ludzie kochają i potrzebują tej Cieszę się ogromnie że w końcu nadszedł ten moment Gdzie zaczęli Po prostu głośno mówić i nie wstydzić się tego bo myślę że zaraz z nim kwiatek Być może dlatego że Te słowa są tak proste te całe utwory mówią o takim normalnym zwyczajnym ruskim Życiu o sytuacjach które spotykają każdego Może dlatego ludzie Pokochali boutersem Nie muszą analizować nie muszą tłumacz Z innego języka na Spoko podane Może ta lekkość i łatwość właź Balet akurat Wcześniej dziennie najwięcej zdążyłam się zagrać 5 koncertów rocznie pod liczyłaś sobie ile tych koncertów wam w Myślę że jakieś Były takie 2 3 lata Jeżeli rozłożyli byśmy to na dni to za Tak to Ale Naprawdę to gramy całuję W tygodniu też Latem Bywały bywa Takie lata gdzie gdzie wyjeżdżaliśmy Z domu i nie było nas praktycznie przez 2 Bo to były poszczególne pojedyncze dni W ciągu dwóch miesięcy w te Wtedy Zagraliśmy przez dwa miesiące Stokąt Przez dwa miesiące Santander Złota Było Takie lato w takim największej Dlaczego zez Chciałem porozmawiać jeszcze o tej technicznej stronie świata disco polo ta branża obrosła W Mity i Potwierdzić Że to najbardziej topowe zespoły w Tomaszowie Piękni i młodzi Za jeden koncert kilka 1000 zł Kasujecie na przy Zdarzają się takie koncerty nie będę ukrywał Słuchaj no taka jest prawda że Stacja to Ale każdy jakby pracuje po to żeby utrzymać rodzinę Żeby stać go było na jakieś tam przyjemności Ja nie będę tutaj mówiła że gramy charytatywnie bo tak nie Bo tak nie jest bo po to tworzymy po to inwestujemy bo też trzeba podkreślić że Trzeba najpierw zainwestować żeby cokolwiek zarobić i jest świetnie jeżeli utwór okazuje się hitem Gdzieś tam błyszczy na na nie tylko Polskę na cały Ale nie zawsze takie to jest to jest Koncertuje my jeździmy to jest też kolejne Tracę że po prostu musimy wziąć do tego auta robi 1000 km 1000 Weekendowa potrafimy zrobić około 3 x 4 Tylko przez weekend Więc Weźmy sobie do serca Wyjeżdżam za każdym razem z tobą nie wiem Tutaj to jest chyba taki Taki najgorszy Efekt naszej pracy On zarabiamy na tym Mówisz kurde przed wyjściem Bo Wychodź Ja nigdy nie uświadamia jej w tym bo Chyba Serce by mi pękło jestem w stałym kontakcie z moim dzieckiem jakby dzwonił do niej kilka Ale niestety no Trzeba to głośno powiedzieć że To może przyjechać Najbezpieczniej jakby jeżeli robisz tyle km Musisz mieć świadomość że Po drodze Wydarzyć niekoniecznie jest twoje Teraz wiem że W twoim życiu Też jest dużo radości jesteś w nowym związku czym się też chwalisz na Instagramie tak nie umyka to Uwadze i mediów i i fanów jak to się stało że W ogóle ty i Tak twój Gdzie się poznaliście bo też jedną z legend Słyszałem że wy jesteście znajomymi Rozpoczęliśmy Przez W podstawówce w Czy Stara miłość nie rdzewieje można powiedzieć o miłości Pomiędzy nami naprawdę jesteśmy skrócimy Ja zawsze chodziłam z kolegami bo taka jest Życie jakby coś mi Jeszcze nawet nie wiem Rok temu Ja z Krzysiem będę pa Po prostu ludzie dojrzewają Uczą się na błędach Mają inne Jeżeli chodzi o o dojrzewanie Jakby Dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to żeby ktoś mieszaną Żeby ktoś mnie wspiera Albo ktoś mnie kochał i codziennie dawał mi rano A nie żebym dostała po głowie Ciężko ciężko jest znaleźć taką osobę bo jakby w moim przypadku zaufać teraz obcej Jakby prześwietlić tą osobę czy jej zależy na tym żeby Weź ze sobą Sławno W jakiś tam sposób czy czy Tej osobie zależy na Czy ktoś robi coś dobrego i kocham je szczerze Czy po prostu To jest dla Dlatego żeby się zabawić żeby mi wykorzystać z Agnieszką By Me Ale to też nie świadczy o tym że dlatego związałam się z Krzysiem po prostu Z Krzysiem cię znałam Spotkaliśmy się w takiej ciężkiej sytuacji i dla mnie i dla Na początku Zaprzyjaźniliśmy się zwyczajnie po prostu zaczęliśmy Off Problem O tym co jest dobre w życiu Chyba to nas tak do ciebie zbliżyło właśnie Tata przyjedź t-shirt To że ja Czuje się swobodnie że nie muszę się stresować Nie wiem że muszę się umalować na na spotkanie bo ja po prostu jestem sobą Sto procent Tak samo Wiesz to za wcześnie żeby pytać Ale myślisz że to będzie Ja wiem Ja wiem że to jest sen i Ja po prostu się szczerze Nie będę tego ukrywał Nie wiem że przecież Czuję to A jak to się potoczy Zobaczymy Myślę że najważniejsze to jest to żeby A nie nie to wszystkiego I tak To nie musi być wcale brat jakieś celebrować Sposób że o Jezu od razu robimy wesele nie wiadomo jakie chwalimy się nie wiem jakimiś zaręczynami Nie ja po prostu się czuję świetnie Jestem szczęśliwa i to Ostatnimi czasy Muszę odebrać bo to nie tylko Momenty wyniosłe radości sukces Ale też życie medialnej tak jak już rozmawialiśmy sukces komercyjny Wiąże się czasami za złomu pracą i Nadmiernym zainteresowaniem mediów Chyba że ktoś Pomoc dla psa W minionym roku mogło się liście z twoim byłym mężem Już Byłem mężem żeś Rozwodzić wówczas powiedzieliście że Już wyjść to pora Powiedzieć że wasz zespół na tym nie ucierpi Ostatnio Media obiegła informacja że jednak Można powiedzieć że wyrzuci Nie wiem Nie mogę nie można Po prostu jest W każdej Jeżeli nie Pozytywnej energii jeżeli Jesteśmy w stanie Jeżeli zespół traci na jakości poprzez jakiś tam relacje Poza sceną Niestety No trzeba Dzięki My stworzyliśmy zespół od wielu lat jakby Oddaliśmy ser Kiedyś coś się psuje No ja nie nie potrafię pracować w Anida Tak dzieje gdzie nie ufamy sobie Się widzimy że Działa na nie Zespołu Bo tam jest to czasami jest ratunek do tego żeby I teraz też na tym etapie kiedy walczyć A to jest Tak no niestety W życiu bym się nie spodziewała Ale jakby tutaj Chciałabym się Ile Przeżyłam z Nie sądziłam że będziemy musieli wyjść na drogę sądową żeby Rzeczy Ale nie Ja jakby nie chcę się wypowiadać w menu Nie chcę nikogo oczerniać Bo nie na tym rzecz polega Ja myślę że jeżeli ktoś Człowiek ma coś do drugiego człowieka Powinien to załatwiać zupełnie inny sposób nie medialny na pewno bo ja ja Nie pozwoliłabym sobie nigdy na to o co w tym Ja mam córkę na której mi zależy którą kocham Nie zamierzam komentować tego co się pojawia w Zostawić go 1 Z końcowego jak Końcowy To będzie jedyny Dobra to co ja Zostawmy to to Jakie plany na na ten rok koncert nowa muzyka Wiesz co no właśnie ten jak to mówią nowy rok nowy rok Zrobiliśmy Bardzo duży Do naszego zespołu wróciła znowu Da rady spowodowała że w ciągu miesiąca Byliśmy w stanie zrobić dla nowo utworzonej Nagraliśmy dwa nowe teledyski więc To jest chyba taka taka duma moja że I wiara w to Naprawdę Spoko Spokój po prostu spokój człowiek Pozwalam Wytworzyć Żeby się rozwijać żeby być radosnym Żeby świetnie sobie radzi w doktoratach koncertowy i wspierać się wzajemnie e-myto odzyskaliśmy Najdziwniejszy prezent od Pana jakie dostał Co to było Jezu duże Zazwyczaj to są misie tak Kwiat Czekoladki W które nie tuczą Mam różne bransoletki które może zresztą Które dostaje od fanów Miłosne wyznania wiesz jakieś panowie No nawet Panowie akurat są bardzo kulturalnie wiecznie nie zdarzało mi się że Usłyszało jakieś takie słowa które bym jest nie znaczyły jakoś bardzo Bardziej myślę że jego Naprawdę Co potrafisz Albo sobie zostawić na moje Jakąś karteczkę z numerem telefonu zadzwoń Moi koledzy z zespołu mają żony więc nie korzystają z takich ofert Przyjemność taki i miło się Na serduszku frajerze 11 kobiet Uwaga Na moje Zespołu Raczej tacy delikatnie Oczywiście komplementują mnie jak najbardziej ale nigdy nie usłyszałam jakieś umówię takie Typowo nie będę tutaj cytował Gdzie się pojawiają Nawet z miejsc Takich Powiedz mi bardzo Za kratami Nawet tam do tego Dostałaś listy miłosne z więzienia Wow Tak dostałam Nawet telefony od opieki Nie zna Koncert Telefon Oddział zamknięty gdzieś Na tą muzyką mi przyjedźcie Zagrajcie już dla nich Bardzo chętnie bym dał A zresztą to były już próby umówienia na taki koncert Tyle że mówię to jest też ograniczenie Mam nadzieję że w końcu się uda gdzieś Bardzo takie charytatywnie naprawdę bo to jest Co jest miłego to po prostu zwyczajnie istnieje Że tam ludzie też są naszymi To nie ma co robić jakieś bary Bo każdy człowiek jest taki sam Popełnia błędy Muzyka też jakoś tam wpływ Miałaś już czasami tak albo masz czasami Wychodzisz Jezu znowu to nie Nie rozłączy te kawałki Co jest Takiego czasami sama się sobie Ale uwierz mi że Na mnie Cena to jest lek na wszystko ja mogę się Może boleć głowa do takiego stopnia że po prostu bym była w stanie sobie wyrwać w Nie wiem boli mnie brzuch mam ciężkie dni Jestem kobietą wiadomo co miesiąc ty przeżywam Ja akurat przeżywam to w sposób tragiczny i bardzo bolesny Często się zdarzało że przyjeżdżam na koncert przeszłam w pierwszym momencie Do pogotowia żeby dali mi z Ale wychodzę na scenę Robię ten pierwszy krok po prostu mnie Na ten godziny godziny czas po prostu zapominam o wszystkich o wszystkim oprócz Mam sobie radę Bo ja po prostu chyba To swoją pracę naprawdę no kocham do takiego stopnia że to jest lekarstwo