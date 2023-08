Magdalena Narożna w samej bieliźnie. Fani okrzyknęli ją modelką

"Tak! Jestem silna i pewna siebie. Na scenie nigdy mi tego nie brakowało (to zupełnie inny wymiar mojego życia), w życiu osobistym musiałam stoczyć ogromną walkę z kłodami, które były mi rzucane pod nogi. Lata pracy nad sobą, by teraz śmiało powiedzieć: nic i nikt już nigdy nie doprowadzi do tego, bym czuła się tak, jak by ktoś sobie tego życzył ! Wiem, że jest nas tu wielu ! Dlatego lada chwila ruszam z czymś nowym - dla was i dla siebie ! A teraz całuję was mocno, bądźcie silni" - napisała na Instagramie gwiazda, zapowiadając jednocześnie tajemniczo kolejny projekt ze swoim udziałem.