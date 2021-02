Fani są pod wrażeniem. Odważna kreacja Narożnej zrobiła swoje

Magda Narożna jest gwiazdą najnowszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak wyznała niedawno, zaproszenie do muzycznego show sprawiło jej wiele radości, bo jest to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych i jedyny - jak zdradziła - w którym miała ochotę wziąć udział. Nagrania do 14. edycji produkcji Polsatu są już na półmetku. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi wyznała niedawno w rozmowie z serwisem Party, że o wiele łatwiej przyszło jej wcielać się w męskie postacie, biorąc pod uwagę jej predyspozycje wokalne. Na co dzień jednak Magdalena Narożna uwielbia emanować kobiecością, a jeszcze bardziej eksponuje swoje wdzięki, gdy ma ku temu okazję.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

"Wczorajszy plan zdjęciowy do ramówki @polsatofficial mam za sobą :) pracowaliśmy do późnych godzin, ale mam nadzieje że efekt końcowy będzie powalający" - napisała na Instagramie Narożna, a fani nie mieli co do tego wątpliwości. Na widok kreacji wokalistki posypały się same komplementy.