Magdalena Ogórek broni Karoliny Pajączkowskiej. Dodała emocjonalny post

- Ja się tak po prostu na co dzień ubieram. I teraz powiecie, że po co ubrałaś się tak do telewizji. Uważam, że kobiety w mediach, w polityce, ogólnie na świeczniku, próbują upodobnić się do mężczyzn. Ja nie jestem mężczyzną, jestem kobietą. Mam biust. Nie widzę powodu dlaczego, miałabym założyć coś, co zakrywa moją figurę. Nawet jeśli jest jakiś dresscode i na antenie wypada się nosić skromnie i poważnie. (...) Noszę sukienki, maluję się, dbam o swój wygląd. Ale nie dlatego, żeby podobać się komuś, tylko dlatego, że ja to lubię, taka jestem - napisała w oświadczeniu.