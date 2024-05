Magdalena Ogórek ma figurę nastolatki. Ujawniła, ile waży

Atrakcyjna blondynka szybko stała się "twarzą" TVP Info. Komentowano nie tylko jej elastyczne poglądy, ale i słabość do drogich torebek. Pikanterii dodawał sprawie też fakt, że współprowadziła wraz z Jarosławem Jakimowiczem program "W kontrze", w którym to działy się różne abstrakcyjne sytuacje. Do najsłynniejszych z pewnością zaliczają się tańce przy udawanym graniu na gitarze.