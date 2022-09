Magdalena Różczka starzeje się "z godnością". Podsumowała koleżanki, które polubiły skalpel

W rozmowie z Odetą Moro w Radiu Złote Przeboje aktorka stwierdziła, że na co dzień chodzi bez make-upu i "starzeje się z godnością". Kilka lat temu przyznała w TVN Style, że do 30. roku życia nie chodziła na masaże, ani do kosmetyczki, bo "nie potrafiła przeleżeć w spokoju godziny, nie denerwując się, że ten czas mogła spożytkować inaczej, np. na sprzątanie".