Magdalena Różczka została kolejny raz mamą. Tajemnicę zdradziła znana aktorka

Magdalena Różczka pilnie strzeże swojej prywatności. O szczegółach z jej życia dowiadujemy się najczęściej od innej gwiazdy, Magdaleny Zawadzkiej, która prywatnie jest mamą partnera aktorki znanej z "Lejdis".

Różczka robiła, co mogła, by nie ujawnić się z rosnącym brzuchem i w zasadzie jej się to udało. Rzadko pokazywała się na salonach, a jeśli już musiała, to w obszernych kreacjach, maskujących ciążowe krągłości.