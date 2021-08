Wyznanie gwiazdy "Rancza". Musiała udać się do specjalisty

"Wtedy udałam się na terapię. Teraz wiem, że wpływ na mój stan miała pandemia, mimo że mieliśmy co robić i za co żyć. Pewne rzeczy trzeba było przerobić i jesteśmy już z powrotem na dobrej drodze. Nawet jak zdarzają się małe kryzysy, to później człowiek uświadamia sobie, co ma do stracenia" - opowiedziała aktorka.