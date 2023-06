Magdalena Waligórska-Lisiecka wyszła za młodszego mężczyznę. Miała obawy

- To wymagało ode swego rodzaju przełamania, bo przez wiele lat wydawało mi się, że mężczyźni młodsi mnie nie interesują. Mateusz jednak swoją dojrzałością i mądrością sprawił, że przy nim zapomniałam, że jest ode mnie młodszy. Już w pierwszym miesiącu naszej znajomości rozmawialiśmy o przyszłości i okazało się, że oboje marzymy o tradycyjnym modelu rodziny. [...] Jak patrzę na jego kolegów, to widzę, że wielu z nich nie jest w głowie żadna stabilizacja ani zakładanie rodziny. Bawią się, nie mają obowiązków i żyje im się wygodnie. [...] Grają na siebie i to wcale nie jest złe - wyznała aktorka, która w styczniu skończyła 42 lata.